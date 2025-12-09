Listen Live
2025 Grown Folks Events 2 Day New Year’s Eve Celebration

Grown Folks Events NYE 2025
  • Date/time: Dec 30, 9:52am to Dec 31, 9:52am
Source: Donnell Hughes / radio one columbus

ALL ABOUT GROWN FOLKS…. JOIN US FOR 3 EVENTS IN 2 DAYS @ THE RENAISSANCE HOTEL (WESTERVILLE-POLARIS) DECEMBER 30TH & 31ST

READY TO BRING IN 2026 GROWN FOLKS STYLE???!!!

JOIN US @ THE RENAISSANCE HOTEL FOR ANOTHER NYE CELEBRATION W/ FRIENDS & FAMILY DECEMBER 30TH & 31ST SPONSORED BY ROOF SAVERS (BLACK OWNED)

IT’S GOING TO BE 2 DAYS OF MUSIC, FUN & DANCE FOR URBAN PROFESSIONALS & ENTREPRENEURS AS A PORTION OF OUR PRCEEDS WILL BENEFIT CENTRAL OHIO TEEN HOMELESSNESS.

3 SCHEDULED EVENTS FILLED W/ MUSIC, FUN & DANCE!

FOLLOW US ON FACEBOOK @ CLICK HERE!

FOLLOW US ON INSTAGRAM @ CLICK HERE!

GROWN FOLKS EVENTS WEBSITE @ CLICK HERE!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DAY 1: (DECEMBER 30TH – 2 EVENTS)

1ST: REP YOUR NFL TEAM DAY PARTY

2ND: ALL BLACK ATTIRE LINE DANCERS PARTY

DAY 2 | MAIN EVENT: (DECEMBER 31ST)

GROWN FOLKS NYE BLACK & WHITECELEBRATION & FASHION SHOW

BOOK YOUR ROOMS TODAY | CLICK HERE!

INTERESTED IN BEING A SPONSOR @ THIS YEAR’S EVENT, CALL 614.622.7952

________________________________________________________

IT’S GOING TO BE 2 DAYS FILLED W/ MUSIC, FUN & DANCE FEATURING 6 DJs, DAY PARTY, & FASHION SHOW.

_______________________________________________________

HOST COMMITTEE

RON DAY | SENECA RIDLEY | DEE MILLER

SYBIL STOKES | BENJI & RONDA BURKE

CHEVEZ MOMAN | LANETTA PECK

LATASHA RAINES | DIONA CLARK

ENTERTAINMENT

DOMMY STYLES | DJ STEVE NICE | DJ JOHN Q

DJ DEWAYNE CUPE | D J TODD P | DJ ANDY G

EVENT SPONSORED BY

ROOF SAVERS | CLICK HERE!

_______________________________________________________

NYE BLACK & WHITE CELEBRATION HOSTED by COMEDIAN GIBRAN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 DAYS/ 3 GROWN FOLKS EVENTS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DAY 1 ~ 2 EVENTS: TUESDAY DECEMBER 30TH

1ST EVENT: REP YOUR NFL TEAM DAY PARTY

ADMISSION $15 | 2:00PM-6:00PM

2ND EVENT: ALL BLACK ATTIRE LINE DANCERS PARTY

ADMISSION $25 | 8:00PM-12:00AM

DJ TODD P | DJ ANDY G

DAY 2: MAIN EVENT: WEDNESDAY DECEMBER 31ST

GROWN FOLKS NYE BLACK & WHITE CELEBRATION

ADMISSION $95 | 6:00PM-1:00AM

RECEPTION – 6:00PM-7:30PM

DOMMY STYLES | DJ STEVE NICE

DJ JOHN Q | DJ DEWAYNE CUPE

________________________________________________

BOOK YOUR ROOM(S) TODAY | CLICK HERE!

________________________________________________

****EVENT & HOTEL AMENITIES****

HORS D’OEUVRES 12/31 (RECEPTION 6:00PM-7:30PM)

RSVP SEATING FOR LARGE GROUPS (VIP)

CASH BAR @ ALL 3 EVENTS

DISCOUNTED ROOM RATE ENDS DECEMBER 20TH

FREE PARKING

EARLY CHECK IN/ LATE CHECK OUT (UPON AVAILABILITY)

PARTY FAVORS

PHOTO BOOTHS

___________________________________________

DRESS CODE: DRESS TO IMPRESS FOR EACH EVENT

*DANCERS PARTY: ALL BLACK ATTIRE DRESSY CASUAL

*GROWN FOLKS NYE BLACK & WHITE CELEBRATION –

PREFERABLY DRESSES FOR WOMAN &

SUITS OR SPORT JACKETS FOR MEN

ABSOLUTELY A NO FOR “MAIN EVENT” ON DECEMBER 31ST:

NO JEANS, NO ATHLETIC WEAR/ SHOES, NO T-SHIRTS

NO BALL CAPS, NO SNEAKERS, ETC.

_______________________________________________

NEED MORE EVENT INFO | CALL 614.622.7952

EMAIL: GROWNFOLKSUSA@GMAIL.COM

THANK YOU

GROWN FOLKS EVENTS

__________________________________________

FAQs

Is Dress Code Enforced?

YES… NO EXCEPTIONS! Dress to impress @ ALL 3 EVENTS.

Are there ID or minimum age requirements to enter the event?

THIS IS A 35&UP EVENT

What are my parking options for getting to and from the event?

FREE PARKING @ HOTEL

What’s the refund policy?

NO REFUNDS AFTER NOVEMBER 15TH

Do I have to bring my printed ticket to the event?

YOU CAN BUT IT IS NOT NECESSARY

REGISTER @ ALL EVENTS WITH PHOTO ID or PAY @ DOOR

NEED MORE INFO, CALL 614.622.7952

