2025 Grown Folks Events 2 Day New Year’s Eve Celebration

- Date/time: Dec 30, 9:52am to Dec 31, 9:52am
ALL ABOUT GROWN FOLKS…. JOIN US FOR 3 EVENTS IN 2 DAYS @ THE RENAISSANCE HOTEL (WESTERVILLE-POLARIS) DECEMBER 30TH & 31ST
READY TO BRING IN 2026 GROWN FOLKS STYLE???!!!
JOIN US @ THE RENAISSANCE HOTEL FOR ANOTHER NYE CELEBRATION W/ FRIENDS & FAMILY DECEMBER 30TH & 31ST SPONSORED BY ROOF SAVERS (BLACK OWNED)
IT’S GOING TO BE 2 DAYS OF MUSIC, FUN & DANCE FOR URBAN PROFESSIONALS & ENTREPRENEURS AS A PORTION OF OUR PRCEEDS WILL BENEFIT CENTRAL OHIO TEEN HOMELESSNESS.
3 SCHEDULED EVENTS FILLED W/ MUSIC, FUN & DANCE!
DAY 1: (DECEMBER 30TH – 2 EVENTS)
1ST: REP YOUR NFL TEAM DAY PARTY
2ND: ALL BLACK ATTIRE LINE DANCERS PARTY
DAY 2 | MAIN EVENT: (DECEMBER 31ST)
GROWN FOLKS NYE BLACK & WHITECELEBRATION & FASHION SHOW
INTERESTED IN BEING A SPONSOR @ THIS YEAR’S EVENT, CALL 614.622.7952
IT’S GOING TO BE 2 DAYS FILLED W/ MUSIC, FUN & DANCE FEATURING 6 DJs, DAY PARTY, & FASHION SHOW.
HOST COMMITTEE
RON DAY | SENECA RIDLEY | DEE MILLER
SYBIL STOKES | BENJI & RONDA BURKE
CHEVEZ MOMAN | LANETTA PECK
LATASHA RAINES | DIONA CLARK
ENTERTAINMENT
DOMMY STYLES | DJ STEVE NICE | DJ JOHN Q
DJ DEWAYNE CUPE | D J TODD P | DJ ANDY G
EVENT SPONSORED BY
NYE BLACK & WHITE CELEBRATION HOSTED by COMEDIAN GIBRAN
2 DAYS/ 3 GROWN FOLKS EVENTS
DAY 1 ~ 2 EVENTS: TUESDAY DECEMBER 30TH
1ST EVENT: REP YOUR NFL TEAM DAY PARTY
ADMISSION $15 | 2:00PM-6:00PM
2ND EVENT: ALL BLACK ATTIRE LINE DANCERS PARTY
ADMISSION $25 | 8:00PM-12:00AM
DJ TODD P | DJ ANDY G
DAY 2: MAIN EVENT: WEDNESDAY DECEMBER 31ST
GROWN FOLKS NYE BLACK & WHITE CELEBRATION
ADMISSION $95 | 6:00PM-1:00AM
RECEPTION – 6:00PM-7:30PM
DOMMY STYLES | DJ STEVE NICE
DJ JOHN Q | DJ DEWAYNE CUPE
****EVENT & HOTEL AMENITIES****
HORS D’OEUVRES 12/31 (RECEPTION 6:00PM-7:30PM)
RSVP SEATING FOR LARGE GROUPS (VIP)
CASH BAR @ ALL 3 EVENTS
DISCOUNTED ROOM RATE ENDS DECEMBER 20TH
FREE PARKING
EARLY CHECK IN/ LATE CHECK OUT (UPON AVAILABILITY)
PARTY FAVORS
PHOTO BOOTHS
DRESS CODE: DRESS TO IMPRESS FOR EACH EVENT
*DANCERS PARTY: ALL BLACK ATTIRE DRESSY CASUAL
*GROWN FOLKS NYE BLACK & WHITE CELEBRATION –
PREFERABLY DRESSES FOR WOMAN &
SUITS OR SPORT JACKETS FOR MEN
ABSOLUTELY A NO FOR “MAIN EVENT” ON DECEMBER 31ST:
NO JEANS, NO ATHLETIC WEAR/ SHOES, NO T-SHIRTS
NO BALL CAPS, NO SNEAKERS, ETC.
NEED MORE EVENT INFO | CALL 614.622.7952
EMAIL: GROWNFOLKSUSA@GMAIL.COM
THANK YOU
GROWN FOLKS EVENTS
FAQs
Is Dress Code Enforced?
YES… NO EXCEPTIONS! Dress to impress @ ALL 3 EVENTS.
Are there ID or minimum age requirements to enter the event?
THIS IS A 35&UP EVENT
What are my parking options for getting to and from the event?
FREE PARKING @ HOTEL
What’s the refund policy?
NO REFUNDS AFTER NOVEMBER 15TH
Do I have to bring my printed ticket to the event?
YOU CAN BUT IT IS NOT NECESSARY
REGISTER @ ALL EVENTS WITH PHOTO ID or PAY @ DOOR
NEED MORE INFO, CALL 614.622.7952